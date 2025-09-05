VIDEO: Lo hallan muerto cerca de base de camiones en Morelia; no saben quién es

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre sin vida y con aparentes huellas de violencia fue localizado este viernes en un paraje rústico de la colonia Los Llanos, en la zona poniente de la capital michoacana, cerca de la base de camiones Lucio Cabañas.

De acuerdo con información obtenida por RED113, el cuerpo se encontraba tirado en la intersección de las vialidades Universidad de Michoacán y Universidad de Lima, lugar donde lugareños hicieron el hallazgo al mediodía y dieron aviso a la Policía de Morelia.

Al sitio arribaron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, quienes confirmaron el deceso del individuo, de entre 44 y 48 años de edad aproximadamente, aún en calidad de no identificado.

La zona fue asegurada por los uniformados, quienes solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). En tanto, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se hará cargo de las investigaciones correspondientes.