VIDEO: Les cae la ley a 5 estafadores de autos en Morelia; ya están en la cárcel

La financiera, ubicada sobre la avenida Francisco I. Madero, fue señalada por prácticas fraudulentas que afectaron a personas de diferentes edades, entre ellas adultos mayores que entregaron desde 2 mil hasta más de 200 mil pesos con la promesa de acceder a servicios automotrices.

De acuerdo con testimonios, la financiera operaba con una red de 32 gerencias distribuidas en varios estados del país y su meta semanal era reunir hasta 4 millones de pesos. Según los mensajes internos de la empresa, su objetivo final era retirarse del municipio con una suma estimada de 25 millones de pesos.

El operativo más reciente, coordinado por integrantes de Revolución Social junto con personal de la Fiscalía y el respaldo del fiscal Carlos Torres Piña, permitió la detención inicial de nueve personas. Posteriormente, cinco de ellas fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social (Cereso) tras obtenerse órdenes de aprehensión por parte de un juez de control. Los nombres que usaban estas personas eran presuntamente alias: Elías, Cristal, Andrea, Raúl y “Nick”.

Durante las acciones, al menos tres víctimas recibieron en el momento la devolución total o parcial de su dinero. Una de ellas, un adulto mayor, logró recuperar 60 mil pesos gracias a la intermediación directa de los activistas.

Los afectados reconocieron el esfuerzo de quienes participaron durante horas en barandillas y las gestiones ante el Ministerio Público para evitar que los detenidos fueran liberados tras el cumplimiento de las 36 horas de retención preventiva. También se pidió a propietarios de plazas comerciales evitar rentar locales a financieras con antecedentes o prácticas engañosas.

Las víctimas que aún no están en contacto con el grupo organizador fueron invitadas a sumarse para recibir información, ya que continúan los procesos legales. Asimismo, se llamó a replicar este tipo de acciones coordinadas en otros estados del país, donde podrían estar operando redes similares.