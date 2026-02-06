VIDEO: le roban su bici a estudiante foráneo en Morelia; "la uso para ir a clases y al trabajo"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, se difundió una denuncia ciudadana por el robo de una bicicleta en las inmediaciones de la Facultad de Odontología en Morelia.

El vehículo pertenece a un estudiante foráneo, quien la utilizaba como su único medio de transporte para asistir a clases y trabajar.

El joven afectado solicitó apoyo a través de una publicación en video compartida por la página Revolución Social, donde pidió ayuda para localizar su bicicleta:

“René, buena noche, te pido de favor que me ayudes a localizar mi bici, me la robaron en la facultad de odontología, les pido de su ayuda para difundir y poder encontrarla, yo soy foráneo pero estudio aquí y ese es mi medio de transporte para ir a mi trabajo y poder ayudarme con eso para la escuela”.

La situación ha generado reacciones de solidaridad entre usuarios que, mediante comentarios y compartidos, buscan ayudar al estudiante a recuperar su bicicleta.