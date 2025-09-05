VIDEO: Embisten a motociclista cerca de vías del tren, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista embistió a un motociclista en el cruce de la avenida Morelos Norte y avenida División del Norte, en las cercanías de las colonias Doctor Miguel Silva y Granjas del Maestro, ubicadas en la zona norte de la capital michoacana.

El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes. El momento exacto del accidente fue capturado en video y difundido a través de redes sociales.

En el material vidográfico se aprecia que los automotores estaban detenidos debido al paso del ferrocarril, sin embargo tres motocicletas continuaron avanzando en el sentido a las vías del tren, pero de pronto un auto gris se les atravesó e impactó a uno de los motoristas.