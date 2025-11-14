VIDEO: Choque entre cuatro autos provoca tráfico en salida a Salamanca, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro vehículos particulares protagonizaron un choque múltiple esta mañana en la salida a Salamanca, muy cerca de la avenida Miguel Hidalgo, lo que ha generado un fuerte congestionamiento vial en la zona poniente de la capital michoacana.

Debido al percance, la circulación en la zona se encuentra parcialmente afectada, con largas filas de autos en ambos sentidos.

Elementos de tránsito ya se encuentran en el sitio coordinando las maniobras para liberar la vialidad.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, pero se recomienda a los conductores extremar precauciones y considerar rutas alternas si planean transitar por esa zona.