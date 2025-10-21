VIDEO: Chava se roba juguete de sexshop en Morelia; esto cuestan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales circula un video en el que se observa a una mujer dentro de un establecimiento comercial, presuntamente ubicado en la ciudad de Morelia, de donde habría sustraído un objeto sin pagarlo.

En las imágenes, tomadas por una cámara de seguridad, se aprecia que la persona entra al local, recorre algunos pasillos y posteriormente guarda un artículo entre sus pertenencias antes de salir del lugar sin pasar por el área de cobro.

De acuerdo con la publicación original que acompaña el video, el objeto presuntamente sustraído es un producto para adultos, específicamente un consolador.

Usuarios en redes sociales han comenzado a difundir el video con el objetivo de identificar a la mujer y exhortarla a devolver el producto o cubrir su costo.

Esto cuestan

Estos productos se comercializan ampliamente en tiendas físicas y plataformas en línea, con precios que rondan los 300 pesos mexicanos, dependiendo de sus características.

Entre los más populares se encuentran los consoladores realistas para mujer, con funciones como vibración en cinco niveles, tres modos de empuje automático y calentamiento simulado para estimulación.

Algunos modelos están diseñados con apariencia anatómica realista y texturas suaves al tacto, lo que incrementa su demanda en el mercado de artículos para adultos.

La tecnología aplicada a estos dispositivos busca brindar una experiencia personalizada y segura para sus usuarios.