VIDEO: Camioneta vuelca tras choque en Ciudad Industrial de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta terminó volcada tras un aparatoso choque contra un vehículo particular, sobre el camino que conecta la zona de Ciudad Industrial con la colonia Buenos Aires.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales por Revolución Social, que advirtió que el percance generó afectaciones al tránsito vehicular.

El incidente ocurrió cerca de las instalaciones de la empresa Coca-Cola, donde ambos vehículos colisionaron y, tras el impacto, la camioneta terminó volcada varios metros más adelante. Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas.

Autoridades y cuerpos de emergencia ya se encuentran en el sitio. Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas para evitar mayores contratiempos.