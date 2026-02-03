VIDEO: camioneta arrolla a motociclistas en Morelia y se da a la fuga, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos motociclistas fueron arrollados por una camioneta Suzuki la tarde de este martes sobre la avenida Camelinas, frente a la zona financiera de Morelia.

De acuerdo a Revolución Social, testigos dijeron que, tras el impacto, el conductor del vehículo involucrado huyó del lugar.

La situación ocurrió apenas minutos antes de que se hicieran virales en redes sociales imágenes y testimonios que documentaron el hecho.

Personas que presenciaron el accidente decidieron seguir al automovilista para que atienda su responsabilidad, en caso de haberla.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del conductor ni si las víctimas resultaron con lesiones.