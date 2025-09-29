VIDEO: Buscan a sujetos en Tsuru que roban en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de sujetos a bordo de un vehículo Tsuru mientras roba autopartes en calles de la colonia Agustín Arriaga Rivera, en la ciudad de Morelia.

La grabación, captada por cámaras de seguridad el pasado 27 de septiembre de 2025, exhibe cómo los individuos se detienen para desmantelar refacciones y faros de automóviles estacionados en la vía pública, para después huir rápidamente del lugar.

La denuncia fue compartida por la página Revolución Social, cuyos administradores señalaron que la situación de inseguridad se ha vuelto constante en la zona.

Además, hicieron un llamado a los ciudadanos para ayudar a identificar a los presuntos responsables y aportar información de manera anónima y confidencial.

Vecinos expresaron en comentarios su preocupación por la facilidad con la que operan estos grupos en plena luz del día, lo que ha generado un ambiente de desconfianza y temor entre los habitantes de la colonia.