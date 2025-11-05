VIDEO: automovilista queda prensado tras choque en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista resultó gravemente herido luego de impactarse contra la parte trasera de un camión estacionado sobre la avenida Morelos Norte, en la salida a Salamanca, a la altura de la colonia Los Ángeles, en la capital michoacana.

La información fue confirmada por RED113, a través de un reporte desde el lugar del accidente.

Tras el impacto, el conductor quedó prensado en el interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. Elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial, motopatrulleros y bomberos de Morelia acudieron a la zona para apoyar en el rescate.

El hombre presentaba heridas severas, por lo que paramédicos se mantenían en el sitio listos para trasladarlo en cuanto fuera liberado de los hierros del automóvil. Su estado de salud fue reportado como delicado.

El percance ocurrió frente a las instalaciones de las empresas Bimbo y La Costeña. Oficiales de Seguridad Vial quedaron a cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.