VIDEO: atropella a motociclista y al reclamarle lo ataca con machete, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del domingo, en el fraccionamiento Villas de Oriente, un joven motociclista resultó herido luego de ser atacado con un machete tras un accidente vial.

De acuerdo a Revolución Social, la víctima circulaba en su motocicleta cuando fue impactada por detrás por un vehículo Pointer. Al reclamar al conductor por el golpe, éste descendió de la unidad, abrió la cajuela y sacó un machete, con el que lo agredió en varias ocasiones.

El joven presentó tres heridas: una en la cabeza, otra en el brazo y una más en el pecho.

Tras el ataque, el agresor huyó, mientras que la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada.

La organización Revolución Social difundió un mensaje en el que pidió apoyo de la ciudadanía para ubicar y detener al responsable, invitando a reportar cualquier información que contribuya a dar con su paradero.

