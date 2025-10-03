VIDEO: Asesinan a balazos a joven de 26 años en la colonia Pablo Galeana, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre perdió la vida tras ser agredido a balazos en la zona conocida como Las Galeras, ubicada en la colonia Pablo Galeana, de la tenencia Morelos.

La víctima fue identificada como Óscar, de aproximadamente 26 años de edad, quien falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Este hecho violento ocurrió la tarde de este viernes 3 de octubre, a escasos metros de la calle Cenzontle, donde apenas el pasado 28 de septiembre tres personas fueron atacadas también a balazos; en ese suceso, uno murió en el lugar y otro más falleció después en el hospital.

Al sitio acudieron como primeros respondientes agentes de la Policía Morelia, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscrito a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, realiza las diligencias correspondientes para iniciar con la investigación.