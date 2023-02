Video: así robaron todo a violinista que puso a bailar Morelia con Payaso de Rodeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales Steven Cortez, quien se hizo viral por poner a bailar a Morelia "El payaso de Rodeo" en pleno centro, denunció públicamente el robo de su equipo.

En un mensaje el artista dijo que todo pasó la madrugada del 6 de febrero en Morelia, en la colonia Las Higueras, cuando él estaba en un velorio familiar, en Lázaro Cárdenas.

"Hola a todos en especial, por este medio les saluda STEVEN CORTEZ ...... Hoy no es un video musical el que te pido me compartas... ( ROBO TOTAL) (LUNES 3 03 am A 5 am) horario del robo. Lamentablemente yo me encontraba en un velorio de un familiar en Lázaro Cárdenas Michoacán", escribió.

En el mensaje el chavo dijo que le robaron todo su equipo de audio, tanto equipo de cableado musical y eléctricobases para instrumentos y bocinas, así como cosas personales.

Añadió que entre lo que le hurtaron están 45 mil pesos en efectivo, un violín marca Switzerland con valor de 30 mil pesos.

Asimismo, el joven pidió que le regresen sus cosas, ya que es su única fuente de trabajo:

"Sólo pido me devuelvan mis pertenencias que con todo mi trabajo mi esfuerzo como (Músico,Violinista) me he comprado... El mismo que tocaba en la cerrada de San agustín, El mismo violinista del Payaso Del Rodeo de Hotel Juaninos.. Les pido me echen la mano amigos, amigos músicos, familiares compartiendo esta publicación para dar con el responsable" (sic).