VIDEO: accidente en avenida Múgica deja a motociclista con fractura expuesta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se registró un accidente vehicular sobre la avenida Francisco J. Múgica, a la altura del Panteón Municipal de Morelia, justo frente al edificio de Rectoría de la Universidad Michoacana.

De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos por la agencia RED113, una motocicleta color negro con detalles amarillos, con placas L8H06K, se impactó contra una guarnición junto a la ciclovía de la zona, provocando la caída de sus dos ocupantes.

El conductor resultó con una fractura expuesta en un tobillo, mientras que su acompañante, una joven, sufrió únicamente raspones en las rodillas. Ciudadanos que presenciaron el percance auxiliaron a los afectados y realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, que brindaron atención médica en el lugar. Posteriormente, el conductor lesionado fue trasladado para recibir atención hospitalaria.