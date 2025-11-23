Viajaban cuatro en moto: choque deja a dos menores heridos de gravedad, en La Piedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hermanas quedaron gravemente lesionadas, luego de que la motocicleta en la que viajaban junto con sus papás chocara contra una camioneta en la carretera La Piedad–Ecuandureo.

El lamentable accidente se registró esta tarde, a la altura del acceso a la comunidad de El Pandillo, donde colisionaron una camioneta Toyota Sienna de color plata y una moto negra, en la que viajaban los cuatro integrantes de una familia.

Los ocupantes del motociclo salieron disparados y golpearon fuertemente al caer, resultando con heridas graves Mila Ximena N., de 10 meses, y Yamilet N., de 6 años de edad, mientras que sus padres, Jesús y Karla, ambos de 23 años, quedaron con lesiones menos graves.