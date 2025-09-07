Vehículo se incendia en la Siglo XXI, tramo Pátzcuaro–Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo se reportó el incendio de un vehículo en la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 81+600, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, con dirección a Morelia.

A través de redes sociales, Autopistas Michoacán informó que el incidente provocó el cierre momentáneo de la circulación, mientras cuerpos de emergencia atendían el siniestro.

De manera preliminar, se presume que el fuego se originó a causa de una falla mecánica en la unidad; sin embargo, autoridades no han confirmado esta versión de manera oficial.

Al corte de las 14:20 horas, la vialidad fue reabierta tras concluir los trabajos de control del fuego y retiro del vehículo.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, atender las indicaciones viales y respetar los límites de velocidad en este tramo carretero.

rmr