Vehículo blindado de la GN se accidenta en la México–Guadalajara; hay cinco heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinco elementos de la Guardia Nacional (GN) resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, luego de que el vehículo blindado en el que viajaban salió intempestivamente de la carpeta asfáltica y se impactó contra la cuneta central de la autopista México–Guadalajara.
Autoridades policiales informaron que el accidente ocurrió la mañana de este jueves, en el kilómetro 305 de dicha vialidad, en el tramo carretero Panindícuaro–Huaniqueo, aproximadamente a 3 kilómetros de la caseta de peaje de Panindícuaro.
El percance fue reportado al número de emergencias y al sitio acudieron paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios a los heridos y posteriormente los trasladaron a un hospital del IMSS en Zacapu.
Se constató que el automotor siniestrado, identificado con el número 17415, terminó con severos daños en la parte frontal. Oficiales de la corporación realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar la unidad afectada.
mrh