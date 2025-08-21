Vecinos atrapan a presunto ladrón y lo someten en el piso, en Apatzingán [Video]

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de la colonia Babilonia de Apatzingán lograron detener a un hombre señalado de ingresar a un domicilio con la intención de robar, acción que fue frustrada gracias a la rápida reacción de los propios vecinos.

De acuerdo con los testimonios, el hecho fue en la esquina de las calles José María Liceaga y Cayetano Andrade, cuando el presunto ladrón fue sorprendido al interior de una vivienda. Los dueños del inmueble pidieron ayuda y, en cuestión de minutos, varios colonos acudieron para someter al individuo.