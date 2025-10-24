¿Vas a viajar? Reportan accidente en la Pátzcuaro-Cuitzeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes se reportó una obstrucción vial en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura de la localidad de Iratzio, debido a un accidente vehicular, informaron autoridades del C5 Michoacán.

A través de sus canales oficiales, se emitió una alerta vial para advertir a automovilistas que circulan por esta importante vía de comunicación, que conecta la zona lacustre de Michoacán con la región Bajío y la capital del estado.

Hasta el momento, no se han detallado las causas del percance ni el número de vehículos involucrados, sin embargo, las autoridades pidieron tomar precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas, en lo que se restablece el flujo vehicular.