Preliminar: una persona desaparecida y otra herida de gravedad, tras explosión en Morelia

Tras el siniestro, cuerpos de emergencia de Protección Civil estatal y municipal, así como Guardia Civil y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acudieron al lugar para controlar la situación y realizar labores de búsqueda.

Según los primeros informes, la persona lesionada fue trasladada al Hospital Civil por civiles que se encontraban en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del incidente y esclarecer la situación de la persona no localizada.