Una mujer resultó herida tras volcadura en el Libramiento de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes 8 de septiembre se registró una volcadura automovilística sobre el Periférico Paseo de la República, al norte de la capital michoacana, hecho que dejó como saldo a una mujer lesionada, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, frente al asentamiento El Realito, en el sentido que va del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca. Ciudadanos que presenciaron el hecho lo reportaron al número de emergencias 911.