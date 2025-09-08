Nota Roja

Una mujer resultó herida tras volcadura en el Libramiento de Morelia

Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes 8 de septiembre se registró una volcadura automovilística sobre el Periférico Paseo de la República, al norte de la capital michoacana, hecho que dejó como saldo a una mujer lesionada, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, frente al asentamiento El Realito, en el sentido que va del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial Salida a Salamanca. Ciudadanos que presenciaron el hecho lo reportaron al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para auxiliar a la afectada y abanderar el percance. Posteriormente, arribaron paramédicos, quienes trasladaron a la paciente a un hospital para su valoración médica.

Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado, el cual fue enviado a un corralón.

