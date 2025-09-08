Una chava, la motociclista accidentada durante la mañana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer motociclista quedó lesionada tras chocar contra el costado derecho de un taxi sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente de Morelia, en la salida a Charo, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente ocurrió durante el mediodía de este lunes a la altura de la colonia Bosques de Oriente, cerca de la avenida Nicolás Ballesteros y frente a la colonia Ilustres Novohispanos.

En el sitio se presentaron unos paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes otorgaron los primeros auxilios a la fémina y la canalizaron a un hospital.

Trascendió que la moto de la susodicha es una Italika, de colores azul con verde. En cuanto al automóvil involucrado, éste es de la marca Nissan Tsuru, de la línea "Radio Taxi W*M La Huerta", con número económico 477.

Unos agentes de la Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y las unidades siniestradas fueron llevadas a un corralón.

