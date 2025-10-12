Un muerto y un herido tras agresión armada en la colonia Eduardo Ruíz de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante los últimos minutos del pasado sábado, dos masculinos fueron blanco de una agresión armada en la vía publica de la colonia Eduardo Ruíz de la ciudad de Morelia. Uno de los agraviados murió en el lugar, el otro quedó herido y fue hospitalizado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, las víctimas se encontraban sobre la calle Flor de Liz, cerca de la avenida Pedregal, cuando por el sitio pasó un motociclista que les disparó en repetidas ocasiones y enseguida huyó con rumbo incierto.