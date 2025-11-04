Un hombre muerto, tras choque contra tráiler en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre murió prensado y dos más resultaron heridos tras el choque entre una camioneta y un tráiler la mañana de este martes sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan-Pátzcuaro.
Los afectados viajaban en una camioneta Nissan, Frontier, color gris y cerca de las 10:30 horas circulaban con rumbo a Pátzcuaro cuando a la altura del kilómetro 3 aproximadamente se impactaron contra un tráiler.
Al tener reporte de lo sucedido, al lugar se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED y primera respuesta, quienes confirmaron el deceso de un hombre, además de que auxiliaron a dos sobrevivientes y los trasladaron a un hospital; hasta el momento se ignoran las identidades de los involucrados.
La zona fue acordonada para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado; fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes utilizaron equipo hidráulico para liberar el cadáver que quedó prensado en la cabina de la camioneta.
rmr