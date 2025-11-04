Un hombre muerto, tras choque contra tráiler en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre murió prensado y dos más resultaron heridos tras el choque entre una camioneta y un tráiler la mañana de este martes sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan-Pátzcuaro.

Los afectados viajaban en una camioneta Nissan, Frontier, color gris y cerca de las 10:30 horas circulaban con rumbo a Pátzcuaro cuando a la altura del kilómetro 3 aproximadamente se impactaron contra un tráiler.