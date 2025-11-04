Nota Roja

Un hombre muerto, tras choque contra tráiler en la Siglo XXI

Un hombre muerto, tras choque contra tráiler en la Siglo XXI
CORTESÍA
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre murió prensado y dos más resultaron heridos tras el choque entre una camioneta y un tráiler la mañana de este martes sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan-Pátzcuaro.

Los afectados viajaban en una camioneta Nissan, Frontier, color gris y cerca de las 10:30 horas circulaban con rumbo a Pátzcuaro cuando a la altura del kilómetro 3 aproximadamente se impactaron contra un tráiler.

FOTOGRAMA

Al tener reporte de lo sucedido, al lugar se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED y primera respuesta, quienes confirmaron el deceso de un hombre, además de que auxiliaron a dos sobrevivientes y los trasladaron a un hospital; hasta el momento se ignoran las identidades de los involucrados.

La zona fue acordonada para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado; fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes utilizaron equipo hidráulico para liberar el cadáver que quedó prensado en la cabina de la camioneta.

rmr

Accidente
Choque
Siglo XXI

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com