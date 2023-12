Un hombre joven fue asesinado a balazos en la Adolfo López Mateos, en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Un muchacho fue ultimado a balazos la noche de este sábado, en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos, el occiso no está identificado y de los homicidas no se desconoce su paradero, informaron fuentes policíacas.

Fue cerca de las 20:35 horas, cuando algunos vecinos de la citada colonia reportaron al número de emergencias 911 que sobre la calle Diego Moreno Jasso se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego.