Un herido y un detenido, saldo de conflicto en Aurrerá de Torreón Nuevo, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo se reportó un ataque armado en el estacionamiento de una tienda Aurrerá ubicada sobre la avenida Torreón Nuevo, en Morelia, que dejó como saldo a una persona lesionada y un detenido.
De acuerdo con un comunicado oficial de Policía Morelia, agentes del sector observaron durante un recorrido preventivo un conflicto entre dos hombres, uno de ellos armado, quien disparó contra la otra persona. Los elementos descendieron de inmediato para asegurar al agresor y solicitaron atención médica urgente para la persona herida.
El comisario José Pablo Alarcón Olmedo informó que la situación fue controlada de forma inmediata y que no existe ningún riesgo para la población. Además, señaló que ambos involucrados tendrían antecedentes de conflictos personales.
La escena fue asegurada para que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúe con las diligencias correspondientes.
Asimismo, la Policía Morelia exhortó tanto a la tienda Aurrerá como a la sucursal contigua de Little Caesars Pizza a reanudar actividades con normalidad, ya que la clientela nunca estuvo en riesgo durante la intervención policial.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.
