Un herido y un detenido, saldo de conflicto en Aurrerá de Torreón Nuevo, Morelia

El comisario José Pablo Alarcón Olmedo informó que la situación fue controlada de forma inmediata y que no existe ningún riesgo para la población. Además, señaló que ambos involucrados tendrían antecedentes de conflictos personales.

La escena fue asegurada para que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúe con las diligencias correspondientes.

Asimismo, la Policía Morelia exhortó tanto a la tienda Aurrerá como a la sucursal contigua de Little Caesars Pizza a reanudar actividades con normalidad, ya que la clientela nunca estuvo en riesgo durante la intervención policial.