Un fallecido y una mujer herida tras choque volcadura, en la autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este sábado una camioneta protagonizó un choque volcadura, en la autopista Siglo XXI dejando como saldo un hombre muerto y una mujer lesionada de gravedad.

El lamentable percance se registró en el kilómetro 78 del tramo Pátzcuaro – Uruapan, donde terminó destrozada una camioneta Chevrolet con placas PRC811-D. Algunos automovilistas al percatarse de lo sucedido pidieron ayuda.