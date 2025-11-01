Un fallecido y 4 lesionados en choque múltiple por alcance, en Maravatío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre sin vida y cuatro personas lesionadas fue el saldo de un accidente múltiple, en el que el auto de las víctimas fue impactado por alcance por un camión de carga, en Maravatío, en el incidente se vieron involucrados otros 5 automotores.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, el percance tuvo lugar la noche de este viernes, en el kilómetro 165+400, en las cercanías de la salida a Maravatío, donde había alto total debido a una gran cantidad de vehículos de carga que se encontraban detenidos.