Tres personas fueron acribilladas en Apatzingán en menos de tres horas

Para cuando llegaron policías y paramédicos, confirmaron el deceso de Jorge Luis S., de 32 años de edad, vecino de la colonia Los Arquitos.

En el área quedaron regados 13 casquillos percutidos, que posteriormente fueron embalados por peritos de la Fiscalía Regional de Justicia. Al término de las actuaciones de ley, el cadáver fue enviado al Semefo de la región.

Previamente apenas a unas cuadras del sitio del homicidio, otros dos jóvenes fueron ejecutados a balazos, con lo que suman 3 asesinatos en la misma colonia en menos de 3 horas.

De las víctimas se ignoran sus identidades, uno de ellos tenía entre 20 y 25 años de edad, el segundo entre 18 y 25 años. En el area de intervención fueron hallados al menos 18 casquillos percutidos.

Trascendió que en el sitio también fue asegurada una motocicleta de la marca Italika, línea FT150, de color rojo con negro, sin placas de circulación, presuntamente propiedad de los fallecidos.

