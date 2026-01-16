Tres lesionados tras choque entre camionetas en la carretera Tacámbaro–Pátzcuaro

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas resultaron lesionadas tras el choque entre dos camionetas sobre la carretera Tacámbaro–Pátzcuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente se registró la tarde de este viernes, a la altura del sitio conocido como Cruz Gorda, y fue reportado por automovilistas al número de emergencias 911.

Posteriormente acudieron paramédicos, quienes atendieron a dos de los heridos y los canalizaron al Hospital María Zendejas. En cuanto al tercer paciente, éste se retiró por sus propios medios.

Agentes de Tránsito se presentaron en el lugar, abanderaron el percance y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, una grúa enganchó los vehículos, los retiró del camino y los llevó a un corralón.

SHA