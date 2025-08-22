Tres detenidos por extorsión en Uruapan, uno es menor de edad

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado, detuvo a tres presuntos extorsionadores en este municipio, uno de ellos menor de edad, tras un operativo conjunto.

De acuerdo con la información oficial, las acciones derivaron de un despliegue operativo que incluyó tareas de inteligencia y análisis, en el que participaron agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada, junto con personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.

Los detenidos están vinculados a una célula delictiva dedicada a la extorsión de negocios locales, y de acuerdo con las autoridades, estarían relacionados con al menos diez carpetas de investigación.

Los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente.

La SSP reiteró su compromiso en el combate a la extorsión, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias michoacanas. Además, recordó que la línea de denuncia anónima 089 está disponible las 24 horas del día para reportar cualquier intento de este delito.

agm