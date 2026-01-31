Tras reporte de enfrentamiento, abandonan tres cuerpos en Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, fueron localizadas tres personas ejecutadas y envueltas con varias cobijas a un costado de la carretera Apatzingán - Buenavista. Las víctimas están sin identificar.

Fue cerca de las 08:10 horas, cuando se recibió el reporte en el número de emergencias sobre el macabro hallazgo a la altura de la parada del transporte público del Ejido 24 de Febrero, en la localidad de Zirapitiro.

Hasta el sitio se movilizaron oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, mismos que al revisar el área confirmaron que se trataba de dos hombres y una mujer asesinados, quienes a simple vista presentaban mutilaciones y quemaduras.