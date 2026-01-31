Tras reporte de enfrentamiento, abandonan tres cuerpos en Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, fueron localizadas tres personas ejecutadas y envueltas con varias cobijas a un costado de la carretera Apatzingán - Buenavista. Las víctimas están sin identificar.
Fue cerca de las 08:10 horas, cuando se recibió el reporte en el número de emergencias sobre el macabro hallazgo a la altura de la parada del transporte público del Ejido 24 de Febrero, en la localidad de Zirapitiro.
Hasta el sitio se movilizaron oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, mismos que al revisar el área confirmaron que se trataba de dos hombres y una mujer asesinados, quienes a simple vista presentaban mutilaciones y quemaduras.
Siendo asegurada el área de acuerdo al protocolo. Posteriormente un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las correspondientes diligencias, así como el levantamiento de los restos.
En el mismo municipio de Buenavista, pero durante la madrugada se reportó un enfrentamiento armado en la localidad de División del Norte, en el que supuestamente se habrían utilizado explosivos lanzados desde drones, sin embargo, tras recorridos de la Guardia Nacional, no se localizaron a los involucrados.
No se descarta que los cuerpos hallados por la mañana pudieran estar relacionados con lo reportado en División del Norte, pero ya serán la investigaciones de las autoridades competentes las que permitan esclarecer lo sucedido.
BCT