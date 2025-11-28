Trailer se accidenta y bloquea parcialmente la autopista Siglo XXI

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes un tráiler con doble semiremolque protagonizó un choque, en el que también se vieron involucrados un camión tipo torton y un vehículo particular, lo que ocasionó el bloqueo de 3 de los 4 carriles de la autopista Siglo XXI, sin que se tenga reporte de víctimas fatales.

De acuerdo con la información preliminar, a la altura del kilómetro 91 del tramo Pátzcuaro - Uruapan, el camión de carga aparentemente impactó contra el muro de contención, un vehículo de color blanco y un torton.

En la acción la cabina del tráiler acabó siniestrada sobre el acotamiento, en tanto que sus dos remolques quedaron atravesados sobre la carpeta asfáltica, al igual que el otro camión de carga, mientras que la tercera unidad terminó destrozada.

Paramédicos de Ambulancias AMBUMED acudieron para valorar a los tripulantes de los automotores involucrados.

En el sitio se presentó personal de auxilio Vial y oficiales de la Guardia Nacional, estos últimos realizaron los peritajes correspondientes, para determinar responsabilidades.

En la zona se implementó paso alterno para tratar de no afectar el tránsito y los agentes solicitaron grúas para realizar las maniobras de retiro de las unidades siniestradas.