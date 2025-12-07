Tragedia nocturna: hombre fallece tras ser arrollado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transeúnte murió tras ser atropellado por un vehículo de características desconocidas sobre la Calzada La Huerta de la ciudad de Morelia, en la salida a Pátzcuaro, informaron autoridades policiales.

El trágico hecho se registró durante la noche de este sábado, a la altura del fraccionamiento Arboledas de La Huerta, cerca del puente a desnivel ubicado en la desviación a la Tenencia Morelos y de la Antigua Carretera a Pátzcuaro.

Tras el reporte al número de emergencias 911, acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que no está identificado, él tenía aproximadamente 60 años de edad, era delgado vestía pantalón de mezclilla azul y sudadera azul marino, comentaron las fuentes.

Los oficiales delimitaron el área y pidieron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual inició las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

BCT