Tragedia matutina: motociclista fallece camino al trabajo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista perdió la vida la mañana de este viernes tras sufrir un accidente sobre la avenida Morelos Norte, a la altura de la colonia Ampliación La Soledad, en el tramo que va de Morelia hacia Tarímbaro.

De acuerdo con información preliminar, el joven se dirigía a su trabajo cuando, al circular por dicha vialidad, impactó contra el camellón central y, producto del golpe, cayó hacia el sentido contrario de la circulación.

Automovilistas que presenciaron el percance solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil, quienes se encargaron del abanderamiento para evitar más accidentes y facilitar el trabajo de los cuerpos de rescate.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) revisaron al joven, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área en espera de las autoridades competentes.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad de Atención Inmediata, acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes que determinen las causas exactas del accidente.

Hasta el momento, la identidad del joven no ha sido revelada de manera oficial.

BCT