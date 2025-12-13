Nota Roja

Tragedia en Zamora: motociclista de 21 años pierde la vida en aparatoso choque

Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven perdió la vida debido a las múltiples heridas que padeció al sufrir un accidente en su motocicleta en la comunidad de Atacheo, perteneciente al municipio de Zamora.

El mortal accidente se registró sobre la carretera Santiaguillo - Atacheo, justo a unos metros del arco de entrada a la segunda localidad, hasta donde se movilizaron paramédicos de Rescate.

A su arribo los socorristas encontraron al afectado tirado sobre la carpeta asfáltica, ya sin signos vitales. El ahora occiso fue identificado como Juan Diego C., de 21 años de edad, el cual tenía su domicilio en la comunidad de Palo Blanco.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encargaron de acordonar la zona, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado emprendió las actuaciones correspondientes.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los estudios de ley. Siendo asegurada la motocicleta siniestrada, una de la marca Italika FT125, modelo 2025, de color rojo, sin placas.

