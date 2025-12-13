Tragedia en Zamora: motociclista de 21 años pierde la vida en aparatoso choque

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven perdió la vida debido a las múltiples heridas que padeció al sufrir un accidente en su motocicleta en la comunidad de Atacheo, perteneciente al municipio de Zamora.

El mortal accidente se registró sobre la carretera Santiaguillo - Atacheo, justo a unos metros del arco de entrada a la segunda localidad, hasta donde se movilizaron paramédicos de Rescate.

A su arribo los socorristas encontraron al afectado tirado sobre la carpeta asfáltica, ya sin signos vitales. El ahora occiso fue identificado como Juan Diego C., de 21 años de edad, el cual tenía su domicilio en la comunidad de Palo Blanco.