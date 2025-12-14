Tragedia en Tarímbaro: jinete pierde la vida tras ser pisado por toro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un jinete falleció en el Hospital Civil de Ciudad Salud a consecuencia de una severa lesión craneoencefálica que sufrió durante un jaripeo en la población de Peña del Panal, municipio de Tarímbaro, informaron autoridades policiales.

El ahora occiso respondía al nombre de Roberto H., de 34 años de edad. De acuerdo con la información obtenida, la noche de ayer sábado se realizaba el mencionado evento en la referida comunidad con motivo de las fiestas patronales; en ese contexto, el hombre montó un toro y, en determinado momento, cayó y fue pisado por el animal.

De inmediato, el afectado fue trasladado de urgencia al citado nosocomio, sin embargo, falleció a consecuencia de las heridas que padeció.

Tras el reporte del deceso, acudieron elementos de la Unidad de Atención Inmediata, dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

BCT