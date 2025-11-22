Tragedia en San Lucas, Michoacán: hombre asesina a su pareja y luego se quita la vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una aparente discusión de pareja terminó en tragedia luego de que un hombre presuntamente tomara una escopeta y la accionara contra su cónyuge, para posteriormente dispararse. Ambos fallecieron en el lugar.

Los hechos se reportaron la tarde de este sábado dentro de una vivienda de la comunidad de Angao, perteneciente al municipio de San Lucas. Hasta el sitio se movilizaron paramédicos y elementos policiales tras una denuncia ciudadana.

Al arribar, las autoridades confirmaron la muerte de Narce Dalia H., así como del presunto agresor Joel V. S.. Los cuerpos fueron localizados dentro del domicilio, donde también se encontró una escopeta tirada junto a ellos.

Debido a la naturaleza violenta del hecho, la Fiscalía General del Estado intervino para que agentes y peritos realizaran el procesamiento de la escena e iniciaran la correspondiente carpeta de investigación.

mrh