Tragedia en Morelos Norte: ciclista pierde la vida tras caída

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ciclista falleció tras sufrir una caída mientras circulaba a la orilla de la avenida Morelos Norte, en la salida a Salamanca, informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió la noche de este lunes, a la altura de la colonia La Soledad, a unos metros del Módulo de Pagos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, pero el hombre ya no contaba con signos vitales. Su identidad no fue revelada; según los reportes, sufrió severas lesiones en la cabeza.

Los oficiales acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, elementos de la Unidad de Atención Inmediata acudieron al lugar, realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la necropsia de ley.

SHA