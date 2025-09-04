Nota Roja

Tractocamión vuelca en la Pátzcuaro-Cuitzeo; conductor queda herido

El conductor fue valorado por paramédicos y trasladado al IMSS de Charo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tractocamión se salió del camino este jueves 4 de septiembre de 2025 sobre el kilómetro 0+000 del tramo Libramiento Morelia, en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, lo que dejó como saldo una persona lesionada.

De acuerdo con el reporte del Centro SICT Michoacán, el incidente fue atendido alrededor de las 14:44 horas. Personal de auxilio vial informó que el conductor fue valorado por paramédicos y posteriormente trasladado al IMSS de Charo para recibir atención médica.

Situación vial actual

La circulación en la zona permanece con precaución mientras se retiran los restos del tractocamión y se normaliza el tránsito.

🚧 Las autoridades exhortan a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y atender las señales viales para evitar accidentes.

