Tráiler y camioneta chocan en salida de Uruapan, cerca de la Siglo XXI; reportan heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en el ramal de Uruapan, cerca de la autopista Siglo XXI, a la donde un tráiler impactó a una camioneta, dejando como saldo varios lesionados, según reportes preliminares de autoridades y servicios de emergencia.

La información fue confirmada a través de una publicación del C5 Michoacán, en la que se alertó sobre la situación e hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por la zona. En el sitio ya se encuentran elementos de bomberos y paramédicos de Ambulancias AMBUMED, quienes brindan atención médica a los heridos y coordinan su traslado a hospitales cercanos.

El percance ha generado afectaciones en la vialidad, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas o prever demoras. Hasta el momento no se han confirmado cifras oficiales sobre el número de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas.

Las autoridades correspondientes se encuentran en el lugar para realizar los peritajes y deslindar responsabilidades. Se espera que en breve se emita un informe oficial sobre las causas del accidente y el estado de salud de las víctimas.

rmr