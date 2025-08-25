Tráiler vuelca en la Morelia–Uruapan; paso restringido y tráfico intenso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró la volcadura de un tráiler en la carretera Morelia–Uruapan, a la altura del kilómetro 5+800 del tramo Pátzcuaro–Uruapan, lo que ocasionó afectaciones en la circulación vehicular.

De acuerdo con el Centro SICT Michoacán, la vialidad se encuentra habilitada con paso alterno, mientras personal trabaja en la zona para atender la emergencia y retirar la pesada unidad.

En imágenes difundidas, se observa el tráiler volcado sobre uno de los costados de la carretera, lo que generó tráfico en ambos sentidos y filas de automóviles en espera de poder avanzar.

Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener la calma, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales, a fin de prevenir nuevos incidentes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas derivadas de este accidente.

