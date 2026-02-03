Tráiler sufre volcadura en la Morelia-Pátzcuaro; no se reportan heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes 3 de febrero de 2026, un tráiler quedó parcialmente volcado tras caer a una cuneta central de la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales. Afortunadamente, sólo se registraron daños materiales.
El accidente ocurrió a la altura de la población de Urupilla, en el municipio de Morelia. Automovilistas que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias 911.
Elementos de Tránsito acudieron al sitio, realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar la unidad pesada.
