Tráiler sufre volcadura en la Morelia-Pátzcuaro; no se reportan heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes 3 de febrero de 2026, un tráiler quedó parcialmente volcado tras caer a una cuneta central de la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron autoridades policiales. Afortunadamente, sólo se registraron daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de la población de Urupilla, en el municipio de Morelia. Automovilistas que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias 911.