Tráiler derriba postes de luz y teléfono en avenida Periodismo; colonias aledañas, en riesgo de apagón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un accidente vehicular en la esquina de la avenida Periodismo con la calle Ignacio Aldama, a la altura de la colonia Jardines de Torremolinos, en la capital michoacana.

De acuerdo con el reporte de RED 113, el percance fue provocado por un tráiler blanco que, al realizar una maniobra para incorporarse a la avenida, impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otro de Teléfonos de México (Telmex), los cuales quedaron severamente dañados desde su base.