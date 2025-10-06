Tráiler derriba postes de luz y teléfono en avenida Periodismo; colonias aledañas, en riesgo de apagón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un accidente vehicular en la esquina de la avenida Periodismo con la calle Ignacio Aldama, a la altura de la colonia Jardines de Torremolinos, en la capital michoacana.
De acuerdo con el reporte de RED 113, el percance fue provocado por un tráiler blanco que, al realizar una maniobra para incorporarse a la avenida, impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otro de Teléfonos de México (Telmex), los cuales quedaron severamente dañados desde su base.
Las estructuras, según lo observado en el lugar, corren el riesgo de colapsar, ya que están sostenidas únicamente por los cables de mediana tensión y por cableado de Megacable y Telmex.
Elementos de la CFE y personal técnico de Megacable acudieron para iniciar los trabajos de evaluación y sustitución de los postes afectados.
Hasta el momento no se ha interrumpido el suministro eléctrico en la zona, sin embargo, los trabajadores advirtieron que durante la reparación podría verse afectado el servicio en las colonias Vivero Indeco y Jardines de Torremolinos.
El tráiler involucrado fue retirado por elementos de la Policía Morelia y, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.
rmr