Trágica Navidad: joven de 21 años muere tras ataque armado directo en Jacona

Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven que fue blanco de una agresión armada balazos, en la colonia Trasierra de la ciudad de Jacona, perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital de la región.

Por los datos recabados en la cobertura periodística se pudo conocer que la madrugada de este jueves se reportó el atentado en la calle Sinaloa del citado asentamiento urbano.

Para atender el violento hecho al sitio se movilizaron oficiales de la Guardia Civil y Policía Municipal, quienes hallaron lesionado a Luis Fernando de 21 años de edad.

El afectado fue trasladado de emergencia al hospital IMSS Bienestar de la ciudad de Zamora, donde horas después pereció debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Especialistas de la Fiscalía General del Estado, al tener conocimiento del caso comenzaron con los actos de investigación respectivos. Hasta el momento el móvil del crimen es desconocido.

