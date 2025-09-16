Termina con su pareja y difunde sus videos sexuales en Facebook; ya está detenido en Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de tareas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Jorge Arturo “N”, de 28 años de edad, por su posible relación en el delito de violencia digital a la intimidad sexual, cometido en agravio de su expareja.

De acuerdo con constancias que forman parte de la investigación, en el año 2017 la víctima inició una relación con el investigado, con quien procreó dos hijos. En 2022, Jorge Arturo “N” tomó fotografías y videos de carácter sexual, con el compromiso de no compartirlos con nadie.

Sin embargo, tras la ruptura de la relación en octubre de ese mismo año, el 13 de noviembre de 2022, la víctima fue alertada por compañeros de trabajo de que, en un perfil de Facebook se habían difundido imágenes y videos íntimos suyos. Posteriormente, la afectada corroboró que la persona detrás de dicha cuenta era su expareja.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de Uruapan, que llevó a cabo actos de investigación y solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por un Juez de Control y cumplimentada por personal de la FGE en coordinación con la Guardia Civil.

El detenido fue internado en el Centro Penitenciario local y conducido ante el órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica.

RYE