Taxista muere apuñalado en Morelia; presumen riña como móvil del crimen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un taxista perdió la vida la tarde de este martes tras ser atacado con un arma blanca en la colonia Dr. Miguel Silva, ubicada en la zona norte de la capital michoacana.

De acuerdo con información preliminar de la agencia RED113, al principio se pensó que la víctima había sido asaltada; sin embargo, al llegar los elementos de la Guardia Civil, constataron que conservaba todas sus pertenencias, por lo que la principal línea de investigación apunta a una riña.

El trabajador del volante, de aproximadamente 43 años de edad, fue agredido por un individuo del que solo se sabe que vestía una chamarra negra tipo rompevientos. Tras el ataque, el presunto responsable se dio a la fuga.

Paramédicos de Rescate acudieron al sitio y confirmaron el deceso del conductor, quien permanecía dentro de su unidad, un taxi blanco marca Nissan con placas B07LBA, el cual quedó con la puerta de la piloto abierta.