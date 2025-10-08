Taxi y Audi chocan en carretera de Huetamo: un hombre muere y tres resultan heridos

Huetamo, Michoacán (MiMorelia.com).- Un muerto y tres heridos de gravedad fue el saldo que dejó un choque frontal entre un taxi y un vehículo Audi A4, ocurrido sobre la carretera Huetamo–La Eréndira, informaron autoridades policiales y de rescate.

La tragedia se registró la tarde de este miércoles en la zona limítrofe entre Huetamo y Carácuaro. Algunos lugareños alertaron al número de emergencias y solicitaron ayuda inmediata.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes confirmaron el fallecimiento de un hombre y brindaron atención a los sobrevivientes, quienes fueron canalizados a distintos hospitales. Entre los pacientes se encuentra una mujer, indicaron las fuentes.

Los nombres de las víctimas no fueron revelados por las autoridades. Agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, y finalmente grúas retiraron los vehículos siniestrados.

SHA