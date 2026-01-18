Taxi cae a desnivel en Villas del Pedregal; dos personas resultaron heridas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres aparatosos percances automovilísticos se registraron este domingo en los municipios de Morelia, Pátzcuaro y Huetamo, hechos que dejaron cuatro personas heridas, informaron autoridades policiales y de rescate.

Jetta se estrella contra objeto fijo en la Siglo XXI

Primero, durante la mañana, un automóvil Volkswagen Jetta, color gris, con placa PUK-996-C, se estrelló contra un muro de contención ubicado en el kilómetro 49 de la autopista Siglo XXI.

Paramédicos de Ambumed acudieron al lugar y auxiliaron al conductor, identificado como Eliezer, de 19 años de edad, vecino de Querétaro, quien no requirió traslado hospitalario. Oficiales de la Guardia Nacional (GN) se encargaron del peritaje correspondiente.