Taxi cae a desnivel en Villas del Pedregal; dos personas resultaron heridas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres aparatosos percances automovilísticos se registraron este domingo en los municipios de Morelia, Pátzcuaro y Huetamo, hechos que dejaron cuatro personas heridas, informaron autoridades policiales y de rescate.
Jetta se estrella contra objeto fijo en la Siglo XXI
Primero, durante la mañana, un automóvil Volkswagen Jetta, color gris, con placa PUK-996-C, se estrelló contra un muro de contención ubicado en el kilómetro 49 de la autopista Siglo XXI.
Paramédicos de Ambumed acudieron al lugar y auxiliaron al conductor, identificado como Eliezer, de 19 años de edad, vecino de Querétaro, quien no requirió traslado hospitalario. Oficiales de la Guardia Nacional (GN) se encargaron del peritaje correspondiente.
Choque contra poste en Huetamo
La segunda situación ocurrió en la carretera Huetamo–San Lucas, a la altura de la tenencia de Purechucho, frente a la Escuela Secundaria Independencia. Se trató del choque de un auto Nissan Kicks contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El joven que manejaba la unidad resultó lesionado; responde al nombre de Junior Gerardo, de 24 años de edad, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes.
En el mismo incidente, una menor de 12 años sufrió cortaduras leves en las piernas por cristales rotos. Ambos pacientes fueron atendidos por socorristas y trasladados a un hospital para su valoración médica. Por último, patrulleros realizaron el estudio técnico del accidente.
Taxi cae a desnivel en Villas del Pedregal
Finalmente, en el fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de la capital michoacana, un taxi se salió de la avenida Aristeo Alejandro Solórzano García y cayó a un desnivel profundo, en las inmediaciones del C5i.
La unidad de alquiler pertenece a la línea “Radio Taxi Grupo Concord”. En ella viajaban un adulto y un adolescente de 12 años de edad, quienes resultaron lesionados, por lo que fueron auxiliados por policías municipales y paramédicos de Rescate, quienes los canalizaron a los hospitales Civil e Infantil, respectivamente.
De acuerdo con los datos obtenidos, al trabajador del volante se le atravesó otro automotor y, al intentar esquivarlo, ocurrió el percance. Los agentes de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes.
rmr