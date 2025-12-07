Suman tres militares muertos tras ataque de compañero en cuartel de Aguililla; fue detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Suman tres oficiales muertos tras un violento altercado ocurrido la tarde del pasado sábado, en el cuartel de la Guardia Nacional conocido como Tepalcuatitla, en la zona de La Higuera de la Virgen, ubicado en el municipio de Aguililla. Esta mañana fue detenido el elemento presunto responsable, mientras que permanecen hospitalizados un soldado y un civil que fue alcanzado por una bala perdida.

Es de recordar que un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), presuntamente bajo los influjos de alguna sustancia, intentó abandonar las instalaciones castrenses portando su arma de cargo y, al ser detectado por sus compañeros de guardia, abrió fuego en su contra para enseguida huir.

En el sitio murieron el guardia nacional José Manuel C. y el militar Víctor Manuel, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos y fueron trasladados por aire a la 43/a Zona Militar de Apatzingán.

Posteriormente, el cabo Juan Miguel H. fue canalizado a un hospital militar en la Ciudad de México, donde esta mañana lamentablemente falleció. En tanto que el soldado José Guadalupe M. continúa hospitalizado.

De igual forma, se pudo conocer que un civil quedó lesionado por una bala perdida. Él es Esdar G. C., mismo que fue auxiliado por sus familiares y trasladado a un nosocomio local, donde su estado se reporta estable.

Luego de lo ocurrido, el soldado agresor consiguió huir, lo que desató un fuerte despliegue de fuerzas federales apoyadas por dos helicópteros, lo que permitió su detención al filo de las 06:00 horas de este domingo en una zona serrana a espaldas de la Presidencia Municipal de Aguililla.

Las autoridades continúan con los respectivos actos de investigación, sin que hasta el momento se haya emitido alguna información oficial.

rmr